Saoedische vrouwen levenslang vastgeklonken door voogdijsysteem

Alle belangrijke levensbesluiten worden voor hen genomen. Eerst door vader of broer, daarna door echtgenoot of zoon. „Het is ongelooflijk vernederend dat zij voor alles de toestemming van een mannelijke voogd nodig hebben”, zegt Rothna Begum, onderzoeker van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Rahaf Mohammed al-Qunun wist los te breken. Voor veel andere Saoedische vrouwen loopt het niet zo goed af. Ⓒ AFP

Ondanks een aantal recente hervormingen blijft de maatschappelijke en juridische status van de vrouw in het conservatieve koninkrijk mijlenver achter op die van de man. Autorijden is leuk, maar als er altijd een mannelijk familielid naast je moet zitten die bepaalt waar de reis naartoe gaat… „Vrouwen blijven voor de wet kinderen, of minder”, aldus Begum vanuit Londen.

"Vrouwen blijven voor de wet kinderen, of minder"

Het omstreden voogdijsysteem staat weer vol in de schijnwerpers door de 18-jarige Rahaf Mohammed al-Qunun. Zij wist los te breken uit haar ketens, zwoer de islam af en ondernam een dappere vluchtpoging. Die strandde bijna op het vliegveld van Bangkok, maar de Verenigde Naties hebben haar inmiddels de vluchtelingenstatus toegekend.

Voor de meeste Saoedische vrouwen loopt het niet zo goed af. De 24-jarige Dina Ali probeerde in het voorjaar van 2017 naar Australië te vluchten. Ook zij werd tijdens een tussenstop, in Manilla, opgepakt.

Wanhoopsvideo

Dina wist op het vliegveld van de Filipijnse hoofdstad nog net een wanhoopsvideo te maken: „Als mijn familie komt, dan vermoorden ze me. Als ik terugga naar Saoedi-Arabië, dan sterf ik.” Niet veel later zetten Saoedische functionarissen en familieleden haar met geweld op een vliegtuig richting Riyad. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. „Er zijn meer vluchtpogingen, maar die blijven meestal buiten het nieuws”, aldus Begum. „Studentes die niet terugkeren of vrouwen die tijdens een reis hun familieleden ontvluchten.”

Voor de meeste vrouwen in Saoedi-Arabië zelf blijft een ontsnapping naar het buitenland een verre droom. Voor zowel de aanvraag van een paspoort als de reis zelf heeft zij de toestemming van haar mannelijke voogd nodig. „De vrouwen zitten gevangen in eigen land”, aldus Begum.

"De vrouwen zitten gevangen in eigen land"

„Het enige waarop zij kunnen hopen is dat hun voogd een beetje genade heeft en hen niet misbruikt.” Er zijn ook vrouwen die met toestemming van hun man vrijelijk gaan shoppen in Marbella of Londen, waarbij zij de traditionele kledingvoorschriften aan hun laars lappen, maar dat is een kleine minderheid.

Grillen

De meeste Saoedische vrouwen schikken zich noodgedwongen in hun lot als ’gevangene’, waarbij hun dagelijks leven gedomineerd worden door de grillen van – meestal – hun echtgenoot. Een man die door haar vader is toegewezen. En een man die besluit over haar vrijheid.

Mocht ze in de gevangenis belanden, dan kan ze alleen na toestemming van haar man de cel verlaten. Maar het kan nog erger: komt ze in een opvangcentrum voor misbruikte vrouwen terecht, dan nog moet haar man – de dader – een krabbel zetten voordat ze weer naar buiten kan.

Riyad heeft onlangs hervormingen doorgevoerd, toch blijft de status van de vrouw volgens mensenrechtenorganisaties mijlenver achter op die van de man. Ⓒ Getty Images

Het voogdijsysteem bestaat niet alleen uit wetten en regels, maar ook uit gebruiken die maar moeilijk te veranderen zijn. Het staat nergens geschreven, maar werkgevers vragen vaak de toestemming van de man voordat zij de vrouw aannemen. Of een ziekenhuis informeert bij de echtgenoot of die medische ingreep wel echt door hem wordt toegestaan.

Saoedi-Arabië heeft meermaals beloofd het voogdijsysteem, dat bedoeld is om de eer van de vrouw en haar familie te bewaken, op de schop te nemen, maar het bezweert tegelijkertijd dat de sharia een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen garandeert. Toch is het juist de interpretatie van een vers uit de Koran waarop die ongelijkheid is gebaseerd. Die stelt dat mannen vrouwen ’beschermen en onderhouden’ omdat God hen meer kracht heeft gegeven.

Keihard

Er is wel interne kritiek in Saoedi-Arabië, maar die wordt keihard aangepakt. „De situatie is nu erger dan voorheen”, aldus Begum, die veel rapporten schreef over de situatie van vrouwen in het koninkrijk. „Kroonprins Mohammed bin Salman heeft alle belangrijke activisten opgepakt, waardoor niemand zich meer durft uit te spreken.”

"De situatie is nu erger dan voorheen"

Ook de bekende mensenrechtenactiviste Samar Badawi zit weer achter de tralies. Zij verwierf bekendheid toen ze haar vader, die haar misbruikte, aanklaagde. Uiteindelijk belandde ze zelf in de cel omdat ze haar vader weigerde te gehoorzamen.

Bekijk ook: Vader gevluchte Saoedische in Thailand

Bekijk ook: VN vragen Australië asiel voor gevluchte Saoedische

Canada eist dit keer haar vrijlating, wat tot een hoogoplopend conflict met het Riyad heeft geleid. Een teken dat ook de huidige internationale ophef rond het lot van Rahaf weinig zoden aan de dijk zal zetten. Begum: „Toch is druk van buitenaf de enige mogelijkheid om het verrotte systeem te veranderen.”