Links protest tegen Jodenhaat in Utrecht Kanaleneiland

De groep jonge Utrechters wil met de actie in winkelcentrum Nova een statement tegen antisemitisme maken. Ze roepen sympathisanten op, al dan niet van Joodse komaf, om een keppeltje op te doen. „We willen zo laten zien dat iedereen zich in onze stad vrij moet kunnen voelen”, aldus de initiatiefnemers. De actie wordt ondersteund door de Joodse gemeenschap in Utrecht en de daar woonachtige rabbijn Aryeh Leib Heintz.

Aanleiding voor het protest is onder meer een reeks antisemitische incidenten in de stad. Zo namen vloggers van het YouTube-kanaal Bondgenoten vorige maand de proef op de som door met een keppeltje op door Utrecht heen te lopen. Ze werden meerdere keren uitgescholden, onder meer voor ’homo’ en ’kankerjood’. Ook lachte een medewerker van de Albert Heijn YouTuber Benjamin Beernink midden in de winkel uit. Daarom verzamelen de Jonge Socialisten zich juist in winkelcentrum Nova in Kanaleneiland, waar het bewuste supermarktfiliaal is gevestigd.

„Veel Joden ervaren nog steeds discriminatie bij het dragen van een keppeltje en dat moet stoppen”, schrijven de actievoerders. Veel Joodse jongeren in Nederland en Europa doen bijvoorbeeld een pet over hun keppeltje heen om hun afkomst te verbergen, blijkt uit recent onderzoek van EenVandaag.

