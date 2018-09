Ook Save the Children staakt hulp op zee

Als reden noemt de organisatie ,,de onzekerheid die recente ontwikkelingen met zich meebrengen”. Het schip Vos Hestia van de organisatie zal weer uitvaren ,,zodra er duidelijke veiligheidsgaranties zijn”. Tot dat moment zal het schip afmeren op Malta.

Save the Children zegt zondag in een communiqué ,,met diepe wroeging” het besluit tot stillegging te hebben genomen. ,,Wij voelen de plicht om de veiligheid van ons team en de reddingsoperatie te waarborgen voordat we door kunnen met de missie zoals die ons voor ogen staat. De veiligheid van ons personeel en de bemanning staat voorop,” aldus een deel van de verklaring.

Zaterdag nam AzG al eenzelfde besluit omdat de hulporganisatie denkt ,,niet langer veilig het werk te kunnen doen nu Libië met geweld dreigt tegen schepen van internationale hulpverleningsorganisaties”.