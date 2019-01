Taghi gelinkt aan 12 moorden

Dat melden bronnen rond het liquidatieonderzoek Marengo, waarin de verklaringen centraal staan. Het aantal is uniek. Geen enkele andere kroongetuige koppelde zo veel levensdelicten aan één persoon.

Nabil B. wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in 2017. Hij besloot later, uit vrees om zelf geliquideerd te worden en uit wroeging, om een deal te sluiten met justitie. De man wiens volstrekt onschuldige broer in maart vorig jaar werd geliquideerd in Amsterdam wordt zwaar beveiligd.

