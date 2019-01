Venlonaar stort zich op granaat, buurt ontruimd

De politie evacueerde de omgeving waar de granaat werd gevonden. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

VENLO - In de Veestraat in Venlo zijn in de nacht van woensdag op donderdag tussen de tachtig en honderdtwintig mensen geëvacueerd. Dat gebeurde nadat een bewoner alarm sloeg na het horen van een sissend geluid in zijn tuin.