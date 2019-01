Lekkende agent blijft onder de radar

Dat blijkt uit het vertrouwelijke rapport ’Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie: de aard en omvang van het fenomeen’, dat in handen is van De Telegraaf. Het onderzoek in opdracht van de korpsleiding duurde twee jaar en is het meest omvangrijke dat ooit binnen de politie is gedaan, naar lekken. Aanleiding was onder andere het schandaal rond politiemol Mark M.

In de onderzoeksperiode 2015 en 2016 zijn maar liefst 761 dossiers bij politie en Marechaussee opgesteld na signalen over lekkende beambten. Onderzoekers van de Politieacademie deden een steekproef onder twintig procent van de dossiers en stelden vast dat bij een derde van de zaken daadwerkelijk gelekt was.