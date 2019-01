Trump zet Europa nog meer in zijn hemd

„Eh, eigenlijk moet u in Washington zijn voor een reactie”, stamelt een woordvoerster van de Amerikaanse EU-ambassade in Brussel. „Wij weten de details ook niet. Maar in Washington ligt alles plat door de shutdown.”

De chaotische gang van zaken past perfect in het plaatje van de moeizame relatie die Trump en de EU-leiders sinds twee jaar met elkaar onderhouden. Het schuurt, het wringt en het is altijd ongemakkelijk.

Dat Trump de diplomatieke status van de EU heeft verlaagd staat als een paal boven water. Voortaan staat de EU-ambassadeur in Washington lager in rangorde dan een ambassadeur van ieder willekeurig land. EU-ambassadeur in Washington David O’Sullivan merkte dat bij de begrafenis van president H.W. Bush toen hij pas als allerlaatste mocht opdraven nadat iedere andere ambassadeur hem al was voorgegaan.

Keer op keer heeft Trump blijk gegeven bijzonder weinig op te hebben met multilaterale organisaties, de EU voorop. Maar ook de NAVO en de VN kunnen op zijn toorn rekenen. Het nieuws komt op een gevoelig moment, juist nu Eurocommissaris Malmström (Handel) in de VS is om de plooien van een handelsconflict glad te strijken. Trump joeg de Europeanen vorig jaar de gordijnen in door staalheffingen in te stellen, waarna de EU direct terugsloeg met heffingen op onder andere spijkerbroeken en Harley Davidsons. Dat conflict werd (tijdelijk) gestaakt toen Commissie-baas Juncker net voor de zomervakantie met Trump een akkoord sloot. Maar dat was vooral tijd kopen.

Verbolgen

Een delegatie van het Europees Parlement dat toeziet op de relaties met de VS is uiterst verbolgen. Een dergelijke „verrassende stap” is „geen manier om partners te behandelen”, aldus een brief aan het Amerikaanse Congres die onder meer door D66-Europarlementariër Marietje Schaake is getekend.

De parlementariërs zijn „bezorgd” over de „toenemende schadelijke manier” waarop het Witte Huis omspringt met de Europese bondgenoten, Amerika’s oudste en loyaalste partners. Trump, maar ook zijn minister van Buitenlandse Zaken Pompeo hebben meerdere malen populistische en nationalistische bewegingen geprezen. Trump is ook voor de Brexit en heeft in bondskanselier Merkel zijn absolute tegenhanger gevonden, iemand die hij graag door de mangel haalt.

"Dit is een onnodige schoffering en onbeholpen gedrag"

VVD-Europarlementariër Hans van Baalen spreekt van „een onnodige schoffering” en „onbeholpen gedrag” van Trump. Tegelijkertijd wil hij er niet te veel waarde aan hechten. „Negeer al dat getweet. Ik geef je op een briefje dat Trump er straks weer op terugkomt als er een deal over de handel ligt”, stelt Van Baalen. „Hij heeft een partner nodig tegen China. Dit, hoog inzetten, is zijn manier van onderhandelen.”

Zijn D66-collega Schaake hoopt dat het Congres, nu in Democratische handen, zich gaat richten op de rol van de VS in de wereld. Europa wordt volgens haar „niet als vriend maar als vijand neergezet”. Schaake: „Dat is schadelijk en het Congres kan en moet tegenwicht bieden.”

De Europese Commissie zelf zegt „kennis te hebben genomen” van de verandering en nu in gesprek te zijn met Washington.