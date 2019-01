’School kan extra loon makkelijk betalen’

Scholen hebben in de afgelopen jaren uit oogpunt van kostenbesparing personeel ontslagen, terwijl ze dat wel degelijk konden betalen. Dat heeft de werkdruk aanzienlijk verhoogd. Nu vragen ze weer om drie miljard euro extra voor lerarensalarissen. Maar dat bedrag hebben ze in werkelijkheid grotendeels zelf in kas. De steun van scholen voor de landelijke onderwijsstaking is daarom hypocriet.

Want de schoolbesturen in het basisonderwijs hebben in totaal 3 miljard aan reserves. Dat is veel te veel. Een schoolbestuur mag namelijk wettelijk niet meer dan 1,5 keer de korte termijnverplichtingen in kas hebben. Ik heb van alle 1117 schoolbesturen in het basisonderwijs de liquiditeit bepaald. Daaruit blijkt dat 94% van de schoolbesturen meer in kas heeft dan de norm voorschrijft. Ruim de helft heeft meer dan 3,5 keer het bedrag op de bank staan dan nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Reserves

Voor de schoolbesturen die boven de norm scoren, heb ik berekend hoeveel euro er vrijkomt als de liquiditeit wordt teruggebracht naar 1,5. Al deze vrijkomende bedragen bij elkaar geven een bedrag van 1,6 miljard euro dat zomaar van de bank kan worden gehaald zonder de bedrijfsvoering van die onderwijsinstellingen in gevaar te brengen. Daar kunnen we de 300 miljoen aan financiële activa nog bijtellen en komen we zo tot 1,9 miljard aan overbodige reserves. Dat is meer dan de helft van het bedrag waar scholen bij het ministerie om vragen met de komende staking. Ongelooflijk.

Hun riante reserves hebben scholen bovendien juist te danken aan het ministerie, waarvan ze jaarlijks een bedrag ontvangen (lumpsum). De hoogte daarvan ligt echter niet vast. Het schoolbestuur begroot daarom voorzichtig. Aan het eind van het jaar valt het om die reden vaker mee dan tegen. De boekhoudregels schrijven voor dat een overschot op het eind van het jaar moet worden bijgeschreven op de reserves.

Hans Duijvestijn Ⓒ Marcel van Hoorn

Jaarlijks verdwijnt op deze manier in het gehele onderwijs gemiddeld een half miljard van de lumpsum naar de reserves. Toenemende reserves veroorzaken in het hoger onderwijs onverantwoorde investeringen in vastgoed. In het basis- en voortgezet onderwijs blijft het geld voornamelijk op de bank staan. Zonde van het geld.

Lumpsum

Het probleem van de almaar groeiende reserves in het onderwijs kan eenvoudig opgelost worden. We moeten afstappen van het foute idee dat scholen als bedrijven behandeld moeten worden. Het geld van de lumpsum dat in een jaar niet wordt uitgegeven, moet niet naar de reserves, maar naar het budget van het volgende jaar. Dan kan het alsnog worden uitgegeven aan het oorspronkelijke doel: lerarensalarissen. Dat heeft veel meer zin dan het blijven smeken om extra geld bij het ministerie.

Het is aan de politiek om wettelijk te verplichten dat scholen de winsten voortaan in de begroting opnemen. Maar de Kamer voelt geen enkele urgentie om hier wat aan te doen, merk ik. Er is nog nooit concreet actie ondernomen tegen het oppotten van geld door schoolbesturen. Daarom werden in april vorig jaar door VVD, D66, SP en GroenLinks vragen gesteld aan minister Slob. De minister antwoordde dat het volgens hem wel meevalt. Daardoor gebeurt er nog steeds niets. Dat slaat werkelijk nergens op. Het is tijd voor actie.

Hans Duijvestijn, Econometrist