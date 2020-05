Melayro Bogarde (18) jongste Nederlandse debutant in Bundesliga ooit

Bogarde verliet twee jaar geleden de jeugdopleiding van Feyenoord voor Hoffenheim. Hij is een neef van Winston Bogarde, de assistent van hoofdtrainer Erik ten Hag bij Ajax. Bogarde is de jongste Nederlandse debutant ooit in de Bundesliga. Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius verschijnen aan de aftrap voor FSV Mainz 05.

Wout Weghorst begint met VfL Wolfsburg aan het thuisduel met Eintracht Frankfurt, waar Bas Dost en Jonathan de Guzman op de bank starten. Javairô Dilrosun trapt met Hertha BSC af tegen FC Augsburg.

Davy Klaassen is weer de aanvallende middenvelder van Werder Bremen, dat op bezoek gaat bij Schalke 04.