Zes terreurverdachten voor de rechter

Volgens het Openbaar Ministerie wilden de mannen met kalasjnikovs en bomvesten een terreuraanslag plegen op een evenement. Op een andere plaats wilden ze een autobom laten ontploffen. Het is nog altijd onduidelijk welk evenement ze op het oog hadden.

De mannen komen uit Arnhem, Rotterdam, Vlaardingen en Huissen. Ze werden opgepakt na een maandenlang onderzoek, dat begon met informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over een 34-jarige Irakees uit Arnhem. Deze Hardi N. is in 2017 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar Islamitische Staat actief was.

Een van de gearresteerde mannen, is eind vorig jaar weer vrijgelaten. Hij is nu niet gedagvaard.