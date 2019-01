Politie kan 200.000 privé-camera’s gebruiken

Ⓒ ANP

HAARLEM - Camerabeelden van 200.000 bewakingscamera’s van particulieren en bedrijven zijn bruikbaar voor de politie. De camera’s zijn aangemeld bij de databank Camera in Beeld. Door die database kan de politie snel achterhalen of in de buurt van een misdrijf een camera hangt en de beelden daarvan inzetten bij de opsporing.