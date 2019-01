20 jaar cel voor moord op broer kroongetuige

De liquidatie was ’een moord op bestelling, zonder respect voor het leven van het slachtoffer’, zegt de rechtbank. Het OM ziet de liquidatie als een aanval op de rechtsstaat, bedoeld om Nabil B. en andere kroongetuigen ervan te weerhouden om met justitie in zee te gaan.

Toch is de straf aanzienlijk lager dan de 28 jaar die het Openbaar Ministerie eerder eiste; dat het laten ’zwijgen’ van andere kroongetuigen de intentie was van zijn opdachtgever, kan Andy S. niet worden aangerekend, aldus de rechtbank. Hij wist niet wie zijn doelwit was.

Tegelijkertijd constateert de rechtbank dat van een ander motief om Reduan B. te doden niets is gebleken. De moord vond plaats enkele dagen nadat het Openbaar Ministerie bekendmaakte dat Nabil B. kroongetuige was geworden.

Spijt

In het voordeel van Andy S. woog mee dat hij ,,intense schuldgevoelens” en spijt heeft. Volgens deskundigen is de kans op herhaling klein, en heeft Andy S. bovendien een beperkt strafblad. Hij zou bovendien geen deel uitmaken van een criminele organisatie.

De nabestaanden van Reduan B. wilden nog niet reageren op het vonnis, aldus hun advocaat Richard Korver. Ze willen eerst de overwegingen van de rechtbank goed bestuderen.

Ze volgden de uitspraak vanaf een beveiligde locatie, in verband met veiligheidsoverwegingen.

Kroongetuige

Reduan B., een hardwerkende ondernemer die fel tegenstander was van de kroongetuigedeal, werd op 29 maart 2018 in zijn bedrijf in Amsterdam Noord met zes schoten geliquideerd door de cokeverslaafde Andy T. (40).

Andy S. zei eerder tegen de rechtbank dat hij geen idee had wie zijn doelwit was, maar dat ,,nee” zeggen tegen zijn opdrachtgever geen optie was. Hij werd benaderd door iemand die hij kende uit het verleden. Wie dat is weigert hij te zeggen. Zijn advocaten: ,,Kun je hem verwijten dat hij zijn eigen ouders en kinderen niet in gevaar wil brengen?”

Kamikaze-actie

Na de koelbloedige moord ging Andy T. gewoon naar zijn werk. Advocaat Christian Flokstra zei eerder dat Andy S. de verharding in het criminele circuit niet kan worden aangerekend. ,,Hij was een pion die zich liet verleiden tot een kamikaze-actie.”

Andy S. kreeg 100.000 euro toegezegd voor zijn daad, maar zag nooit een cent, beweerde hij.

