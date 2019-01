Vonnis in moordzaak broer kroongetuige

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam velt donderdag het vonnis in de strafzaak tegen Shurandy S. (40), die heeft bekend dat hij op 29 maart Reduan B. in diens bedrijf in Amsterdam-Noord heeft doodgeschoten. S. voerde de liquidatie in opdracht uit, maar hij heeft geweigerd te onthullen in opdracht van wie. B. was de broer van de kroongetuige in een groot onderzoek naar een liquidatiebende, die zou worden aangevoerd door de voortvluchtige Ridouan Taghi.