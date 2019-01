Onderwereld Brabant bedreigt politiemedewerker

Ⓒ ANP XTRA

TILBURG - Groepen uit de Brabantse onderwereld hebben gedreigd een politiemedewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant te vermoorden. De bedreigde medewerker is actief in de bestrijding van de drugscriminaliteit in Brabant. En om duidelijk te maken dat de politie op de hoogte is van de dreiging zijn woensdag gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de criminele bendes. Er is niemand aangehouden.