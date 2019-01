Hamsters van moordenaar opgehaald

Geertje van Kranen van de opvang kreeg gistermiddag wel te horen dat ze even ’pas op de plaats’ moest maken, omdat met alle aangeboden hulp eerst een inventarisatie nodig was.

Ze staat te trappelen om op reis te gaan, ook al beseft ze dat ze zich heel wat op de hals heeft gehaald. „Er zijn inderdaad genoeg dieren hier die onze hulp nodig hebben. En het kost veel geld”, zo geeft ze gelijk toe.

„Maar dit is hoe ik ben. Mensen willen altijd wel honden of katten redden, maar een konijn of knaagdier heeft minder de gunfactor. Ik kan ze niet laten zitten met de wetenschap dat ze dan misschien worden ingeslapen. Een dier in nood verdient onze hulp, in Nederland en daarbuiten.”

Het zou gaan om 1300 dieren die nog ’asiel zoeken’: 320 gerbils, 287 ratten, 212 muizen, 213 konijnen en nog een aantal hamsters en degoes. „Die gaan niet allemaal naar Den Haag, maar worden verdeeld. Dat is ook makkelijker bij het herplaatsen”, aldus Van Kranen.

Over de vorige eigenaar is weinig bekend. Van Kranen weet van foto’s dat de dieren niet onder optimale omstandigheden werden gefokt. „Ik zag viezigheid en dode dieren.” Toch is ze niet bang om vreemde ziekten binnen te halen. „Het zijn toch de bekende problemen, zoals schurft. En dat kennen we hier ook”, aldus de altijd positieve Haagse.