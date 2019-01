Iconisch Chrysler Building te koop

De belangrijkste eigenaar, Abu Dhabi Investment Council, betaalde vlak voor de onroerend goed-prijzen door de crisis van 2008 kelderen, nog 800 miljoen dollar voor een aandeel van 90 procent in het historische pand.

The Chrysler Building is eind jaren twintig gebouwd tijdens een hausse in de bouw in New York. Autofabrikant Walter Chrysler (1875-1940) kocht het terrein waar al aan een ander pand was begonnen voor 2 miljoen dollar. Het oorspronkelijke ontwerp werd aangepast door Chrysler en de architect William Van Alen (1883-1954). Het werd bijvoorbeeld hoger dan eerst voorzien, waarmee het gebouw korte tijd, tot in 1931, het hoogste ter wereld was.

Het is wel een van de markantste torenflats gebleven, onder meer door de 'kroon' van koepels of bogen en een reeks ornamenten met vleugels. Het staat vlakbij het station Grand Central en komt door zijn opvallende verschijning in erg veel films voor.