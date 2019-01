Jonge zeekoe op komst in Burgers’ Zoo

Koninklijke Burgers’ Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. De laatste zeekoeien werden in Arnhem in 1993 en 1995 geboren. Ook in de rest van Europa komen zeekoeiengeboortes maar weinig voor. In Europese dierentuinen leven in totaal namelijk slechts 35 Caribische zeekoeien: 21 mannetjes en 14 vrouwtjes.

Biologen en dierverzorgers van het dierenpark verwachten de geboorte binnenkort. Een precieze uitgerekende datum is erg lastig te bepalen omdat Caribische zeekoeien een draagtijd tussen de 12 en 14 maanden kennen.