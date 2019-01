Opnieuw dierenleed gefilmd bij leghenbedrijven

Te zien is hoe vangploegen in rap tempo schuren met tienduizenden leghennen leeghalen, waarbij regelmatig de poten en vleugels worden gebroken. De kippen worden bij hun pootjes gegrepen en ondersteboven, met drie of vier kippen per hand, doorgegeven aan een collega. Vervolgens worden ze hardhandig in kratten gepropt. „De dieren raken volledig in paniek. Er wordt geen enkele moeite gedaan om stress, angst en pijn bij de dieren te voorkomen”, zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.

Animal Rights kwam maandag al met beelden van ’horrorkippenschuren’, met sterk vermagerde, kale, verzwakte en dode leghennen. „Na anderhalf jaar eieren leggen in horrorschuren zijn leghennen opgebruikt en volgen de laatste gruwelijke uren van hun troosteloze leven: gevangen worden, op transport en dan de slacht”, aldus Vermeulen.

Weggegraaid en in een krat gesmeten

De beelden maken volgens hem ook duidelijk dat het niet uitmaakt of het om scharrel- of kooikippen gaat. „Nagenoeg iedere leghen of vleeskuiken wordt op deze wijze voor de slacht uit een schuur weggegraaid, in een krat gesmeten en op transport gezet naar het slachthuis.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bepaald dat bij het slachthuis maximaal 0,5 procent van de dieren overleden en 2 procent van de dieren met gebroken poten of vleugels mogen arriveren. „In absolute aantallen betekent dit dat honderdduizenden dieren dood of zonder hun ledematen intact bij het slachthuis mogen aanbelanden zonder dat het consequenties heeft voor boer of vangploeg.”

De organisatie is een petitie gestart om een einde te maken aan de ’horrorschuren’.