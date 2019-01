Live: werd geliefde cafébaas gewurgd door ex-schoonzoon?

Ⓒ Google Maps / Café Snackbar ’t Smitje

Den Haag - In de Haagse rechtbank dient vandaag de strafzaak tegen de moordverdachte Michael L., die op 13 maart vorig jaar de 52-jarige geliefde cafébaas Lian Boel zou hebben omgebracht in zijn woning aan de Doelenstraat in het Zuid-Hollandse Rijswijk.