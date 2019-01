Proces tegen Wilders gaat door, Opstelten en Bolhaar gehoord

Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag bepaald dat het proces in hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders over diens uitspraken over Marokkanen door kan gaan. Ⓒ ANP

Schiphol - Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag bepaald dat het proces in hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders over diens uitspraken over Marokkanen door kan gaan. Wilders had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er sprake zou zijn van ontoelaatbare politieke inmenging bij de beslissing tot vervolging over te gaan. Het hof vindt dat die stellingen nader onderzocht moeten worden.