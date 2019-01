Wilders teleurgesteld over doorgaan proces

Volgens Wilders is het hof door het Openbaar Ministerie verkeerd geïnformeerd over „de politieke inmenging en het overleg” dat is vooraf gegaan aan zijn zaak.

Positief reageerde hij op de beslissing van het hof om oud-minister van justitie Ivo Opstelten, en oud-topman van het Openbaar Ministerie Herman Bolhaar juist over die inmenging als getuigen te horen. Wilders: „De waarheid moet bovenkomen.”

Ondanks dat het hof meerdere verzoeken van zijn verdediging toewees, zegt Wilders geen vertrouwen te hebben in een eerlijke rechtsgang. Volgens hem heeft het OM „de boel belazerd. Maar dit is beter dan niets. Het blijft raar dat voor een drievoudige moord drie dagen worden uitgetrokken, en voor drie woorden die ik heb uitgesproken vijf jaar.”

Het horen van andere bewindslieden die uitlatingen deden over Wilders wees het hof af. Ook officier van justitie Paul Velleman moet komen getuigen. Velleman is discriminatieofficier en hoofd van het landelijk expertisecentrum discriminatie. Hij ondertekende de beslissing om toenmalig D66-leider Alexander Pechtold niet te vervolgen voor zijn uitlatingen over Russen. Pechtold reageerde op het aftreden van Halbe Zijlstra na zijn leugen over een bezoek aan de datsja van Poetin met de opmerking dat hij de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn eigen fout rechtzet.

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops is die opmerking te vergelijken met die van Wilders over Marokkanen. Dat Wilders wel, en Pechtold niet wordt vervolgd is volgens Knoops een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Volgens de verdediging is het nog steeds niet uitgesloten dat het hof de zaak naar de prullenbak zal verwijzen. De voorzitter zei dat het hof dat in dit stadium niet wil doen, maar wel nader onderzoek noodzakelijk acht.

De strafzaak begint op 25 juni en duurt in totaal twaalf dagen: 27 juni, 2, 3 en 4 juli en 3, 5, 6, 10, 13, 23 en 27 september. De uitspraak wordt verwacht op 11 oktober.

Onze verslaggever Saskia Belleman was bij de rechtzaak ter plaatse.