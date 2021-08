Belgische prinses Elisabeth gaat geschiedenis en politiek studeren in Oxford

De 19-jarige dochter van koning Filip en koningin Mathilde gaat Geschiedenis en Politiek studeren aan het Lincoln College, dat deel uitmaakt van de prestigieuze Universiteit van Oxford. Het instituut is nog altijd gevestigd in een deels vijftiende-eeuws complex met een heuse ’dining hall’ en kapel.

Afgelopen jaar volgde Elisabeth in eigen land een opleiding aan de Koninklijke Militaire School ter voorbereiding op haar toekomst als opperbevelhebber van het leger.

Eerder was de prinses ook al in het Verenigd Koninkrijk voor een tweejarige opleiding aan het UWC Atlantic College in Wales. De school waar onze prinses Alexia deze week is begonnen.

Ondanks de Brexit blijft het Verenigd Koninkrijk populair onder jonge royals. Het broertje van Elisabeth, prins Gabriël (18), start in september een opleiding aan een privécollege in Warwickshire. De Spaanse kroonprinses Leonor is deze week naar Wales vertrokken.

Het paleis in Brussel benadrukt dat Elisbeth ondanks haar studie over de grens regelmatig zal terugkeren naar België „en betrokken zal blijven bij het Belgische publieke leven.”