’Sluiting Bronovo-ziekenhuis ligt al vast’

Amsterdam - Het ziekenhuis HMC Bronovo sluit vrijwel zeker eind 2021 of begin 2022 zijn deuren. De meeste functies worden overgeheveld naar HMC Westeinde. HMC Antoniushove in Leidschendam blijft open. Dat is de strekking van een geheim ‘herstructureringsplan’ dat is opgesteld in opdracht van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en dat in handen is van Den Haag Centraal. Daarin wordt, in tegenstelling tot wat eerder door het HMC is gezegd, al wel een keuze gemaakt tussen de ziekenhuizen.