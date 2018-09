Man (61) dood na steekpartij Dordrecht

Politie doet onderzoek. Ⓒ Roel Dijkstra

DORDRECHT - Een 61-jarige Rotterdammer is in de nacht van zondag op maandag overleden door een steekpartij in Dordrecht. Het incident had rond 02.00 uur plaats in een kamerverhuurbedrijf aan het Eemsteynplein. De politie heeft drie aanhoudingen verricht.