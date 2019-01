Buurt ’verbijsterd’ over wiet bij ouders Yuri van Gelder

Woensdag in de loop van de dag bezoeken agenten de Dominee Louwe Kooymanslaan, zoekende naar een hennepkwekerij. Ze zijn daar samen met medewerkers van stroombedrijf Enexis vanwege een ’afwijkend stroomverbruik’ in de straat.

Bij diverse huizen bellen ze aan, totdat de politie liefst tweemaal beet heeft. In een woning treft de politie een hennepkwekerij zonder planten aan. Maar ook enkele tientallen meters verderop heeft de politie beet: in het huis van de ouders van Van Gelder liggen henneptoppen te drogen. In totaal gaat het om 2,4 kilogram. „De politie zal de zaak voorleggen aan het Openbaar Ministerie en de gemeente Waalwijk zal bestuurlijk hun verantwoording daarin nemen”, laat de politie in een Facebookbericht weten.

Buurvrouw neemt poolshoogte

Politieagenten en fotografen begeven zich in en rondom het vrijstaande huis. De donderdagochtend nog verbijsterde vrouw ziet het schouwspel en loopt ernaartoe om te vragen wat er speelt. „Ik wil toch weten wat er bij mij in de buurt gebeurt”, verontschuldigt ze zich bijna.

De drugs worden in beslag genomen, een aanhouding blijft uit. „We hebben met de bewoners afspraken gemaakt om ze de komende tijd te horen als verdachte”, licht een politiewoordvoerder toe.

Rust teruggekeerd

Van alle drukte in de straat is deze donderdagochtend geen sprake, als de opkomende zon de horizon prachtig in lichterlaaie zet. Een oudere dame laat haar hondje uit, terwijl op de achtergrond gezoem van passerend verkeer op de A59 hoorbaar is. Her en der in de straat brandt licht. Bij het ’wiethuis’ van de ouders van Van Gelder is geen brandend lampje zichtbaar.

Na een druk op de deurbel blijft enige reactie uit: de voordeur blijft gesloten, terwijl een webcam in het portaaltje iedere (on)gewenste beweging van potentieel bezoek registreert.

’Hij zou van niets weten’

Een paar huizen verderop woont ’een ver familielid’ van turner Yuri en diens ouders. Veel contact hebben ze niet, zegt de wat oudere man, wiens hondje tijdens het openen van de deur naar buiten waggelt. „Ach, het maakt me eigenlijk allemaal niet zo veel uit”, reageert hij op de vondst van henneptoppen bij de ouders van de turner. „Het was gisteren wel een beetje een aparte bedoening: alle agenten die hier in de straat bezig waren. Ook bij ons kwamen ze langs.”

Gesproken of gezien heeft hij de ouders van Van Gelder (nog) niet. „Ik begreep dat de vader van Yuri gisteravond laat pas thuiskwam. Ik hoorde dat hij heeft gezegd van niets te weten. Tja, dat zou ik ook zeggen. Al weet ik wel dat hij zijn schoonzoon ook een poos in huis heeft of heeft gehad. Ach”, zegt hij herhalend, „wie weet is het niet van hem. Het maakt me niet zo veel uit.”