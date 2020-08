WPA: olifant wassen op vakantie net zo fout als ritjes maken

Een Thais olifantenkamp waarin de dieren worden ingezet als toeristenvermaak. „Er is nauwelijks toezicht op hun welzijn.” Ⓒ Foto World Animal Protection

Niet alleen mogen toeristen met goed fatsoen niet meer op olifanten rijden, ook het wassen van de gevangen dieren, meedoen aan allerlei kunstjes en iedere andere vorm van vermaak in met name Thaise ’ecokampen’ is uit den boze.