Spanning om Bonnie & Clyde moord

Safranti werd op 8 april met een Kalasjnikov doodgeschoten bij een ripdeal. Hij was in het bezit van een forse partij wiet. Twee van de verdachten die bij de moord aanwezig waren, hebben een relatie met elkaar.

’Bonnie & Clyde’, Sofyan S. en de aantrekkelijke Ashley R., omhelsden elkaar innig in augustus na het verlaten van de rechtszaak voor vertrek naar het cellenblok. Daarna gingen nabestaanden van Safranti woest achter de twee aan. Een confrontatie kon maar net worden voorkomen.

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die een medeverdachte van Sofyan S. bijstaat, heeft vanwege de confrontatie aangifte gedaan van bedreiging. De strafpleiter gaat vrijdag de rechtbank vragen zijn cliënt vrij te laten. Volgens Moszkowicz kon Jesse de J. niet aanwezig zijn geweest bij de fatale schietpartij en heeft hij daarvoor snoeihard bewijs.

„Uit camerabeelden van de Domino’s pizza in Breda, blijkt dat mijn cliënt op het tijdstip waarop is geschoten, aan colaatje bestelde in het bedrijf. Dat was om precies kwart over acht in de avond. Ook medeverdachten hebben aangegeven dat hij niet bij de moord aanwezig was”, aldus de strafpleiter. Hem is verzekerd dat morgen maatregelen worden getroffen om nieuwe incidenten in de rechtbank te voorkomen.

De rechtbank Breda bevestigt dat er extra maatregelen zijn genomen. Het gaat om een ’risico-zitting’, zo laat een woordvoerster weten.

In de zaak zijn zes verdachten. ’Bonnie & Clyde’ hebben al een bekentenis afgelegd. Het gebeurt niet vaak dat een vrouw verdacht wordt van een brute roofmoord.

