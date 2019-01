Drie mensen in aanraking met poederbrief RUG

In het gebouw aan de Oude Boteringestraat zijn drie mensen met de poederbrief in aanraking gekomen, laat de politie weten. „Zij blijven in het pand tot bekend is met welke stof ze mogelijk in aanraking zijn geweest”, aldus de politie.

Op dit moment zijn deskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) naar het pand op weg. Zij zullen vaststellen welke stof er in de brief zit.