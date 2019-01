Dronken machinist raast station voorbij

Het incident was dinsdagavond. Bij de volgende stopplaats Bitterfeld, 30 kilometer ten noorden van eindbestemming Leipzig, stopte de machinist wel. Hij is daar door de agenten uit de trein gehaald. Bij een alcoholcontrole bleek de treinbestuurder een alcoholpromillage te hebben van 2,5. De Duitse spoorwegen hebben toen een andere machinist naar Bitterfeld gestuurd. De ICE-trein arriveerde uiteindelijk met 65 minuten vertraging in Leipzig.

