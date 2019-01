Zaak klokkenluider smeult: waarom keek Amsterdam weg?

Een schoolgebouw in Amsterdam Osdorp aan de Notweg 32 wordt genoemd in het verhaal van de klokkenluider. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - Hoe kon het dat Stadsdeel Nieuw-West van Amsterdam wegkeek toen meldingen werden gedaan over mogelijke belangenverstrengeling in de ambtelijke top? Kunnen ambtenaren wel vrijuit meldingen doen zonder de vrees te hebben hun baan te verliezen? Die vragen houden de Amsterdamse gemeenteraad bezig, nu blijkt dat een klokkenluider op straat is gezet, terwijl hij alle reden had om aan de bel te trekken.