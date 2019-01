Raad Rotterdam lovend over 10 jaar Aboutaleb

Ook grootste oppositiepartij Leefbaar Rotterdam sprak waarderende woorden over de PvdA-burgemeester. „Ahmed Aboutaleb heeft zich 110 procent ingezet voor onze stad Rotterdam en heerst als een vorst over zijn dossier Veiligheid. Verder is hij een bijzonder goede lobbyist voor Rotterdam en heeft hij op verschillende terreinen veel geld binnengehaald”, zei raadsnestor Robert Simons.

Het Leefbaar-raadslid deelde ook wat speldenprikken uit. „Over de hoogtepunten van zijn burgemeesterschap hoef ik u niets te vertellen want, dat doet onze burgemeester zelf al voldoende”, zei hij bijvoorbeeld.

Loco-burgemeester Bert Wijbenga (VVD) prees Aboutaleb voor zijn arbeidsethos, zijn verreikende invloed buiten de stad, zijn luisterend oor voor iedereen en zijn eigen mening in combinatie met zijn politieke antenne.