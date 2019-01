643 vluchten geschrapt door staking Duitsland

In totaal stonden er op de drie vliegvelden 1054 vluchten gepland. Naar schatting hebben ongeveer 115.000 reizigers last van de staking. Vakbond Verdi, die zich inzet voor circa 23.000 beveiligingsmensen, heeft laat weten dat de staking tot het einde van de dag duurt. De gesprekken over de salarissen van veiligheidsmensen worden 23 januari hervat.

De vakbond eist een loon van 20 euro bruto per uur.

Bekijk ook: Staking op Duitse luchthavens treft reizigers

Bekijk ook: Tachtig vluchten Berlijn gecanceld door staking