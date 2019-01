Familie besteelt hoogbejaarde Mugabe

Ⓒ REUTERS

HARARE - Robert Mugabe, de inmiddels 94-jarige voormalige heerser over Zimbabwe, is volgens aanklagers onder anderen door familieleden bestolen. Plaatselijke media meldden dat drie verdachten die huishoudelijke taken voor Mugabe en zijn vrouw verrichtten, tijdens een grote schoonmaak in een landhuis van de ex-president een koffer met 150.000 dollar in cash hebben gestolen.