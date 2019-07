Kans dodelijk ongeluk e-bike driemaal hoger

Het grotere overlijdensrisico blijft niet alleen beperkt tot oudere gebruikers van e-bikes. „In alle leeftijdscategoriën is de kans op een dodelijk ongeluk met een elektrische fiets de afgelopen vijf jaar driemaal zo groot geweest als op een gewone fiets”, zegt Jörg Kubitzki, ongevalsonderzoeker bij de grootste Europese verzekeraar.

Van de 77 miljoen fietsen in de Bondsrepubliek worden er slechts vier miljoen deels elektrisch aangedreven, iets meer dan 5 procent. Bij dodelijke verkeersongelukken op de fiets is in bijna 18 procent van de incidenten een elektrische fiets betrokken.