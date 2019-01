Wadden woest op NAM: ’Dit is schandalig’

Dinsdag ging het mis toen springtij samenviel met de eerste storm van het jaar. Een nooddijk, aangelegd door Rijkswaterstaat, begaf het en een grote hoeveelheid grond van het boorcomplex, al sinds de jaren zestig niet meer actief, spoelde weg. „Een kind had dit kunnen zien aankomen”, zegt Gerbens. „De Waddeneilanden ’lopen’ naar het oosten. Zand spoelt van het westen weg en het eiland ’groeit’ aan de oostkant. Dit terrein lag op het westen van het eiland.”

Gerbens is kwaad. „Überhaupt dat die troep hier vijftig jaar heeft gelegen. Schandalig. Veel eilanders hebben erop gewezen maar er is veel te laat gereageerd door de NAM.”

’Komt door kustbeheer’

Volgens Hein Dek van de NAM, dat samen met Rijkswaterstaat de schade onderzoekt, is de omvang van de vervuiling nog onduidelijk. „Dat zijn we nu aan het onderzoeken”, aldus de woordvoerder.

Over de waarschuwingen dat de NAM dit had kunnen zien aan komen, zegt de organisatie: „Door het langzaam verdwijnen van de duinen als gevolg van het zogenaamde ’dynamisch kustbeheer’ van Rijkswaterstaat – waarbij men de zee zijn gang laat gaan - is de locatie, die oorspronkelijk door een brede duinenrij beschermd werd, de afgelopen jaren aan de rand van de duinen komen te liggen.”

Hij legt uit dat er daarom in 2016 is besloten de locatie dan ook op te ruimen, met 2020 als einddatum. Dat duurt altijd even, door het moeten aanvragen van vergunningen. „Rijkswaterstaat had een nooddijk aangelegd zolang het opruimen bezig was. Die heeft het nu begeven.” De woordvoering over het wegspoelen van de NAM-locatie ligt volledig bij NAM, vertelt Rijkswaterstaat.

’Dit was beleid’

Gerbens van de Waddenvereniging vindt het ’raar’ dat er pas in 2016 besloten is om een locatie die toen al langer dan vijftig jaar niet werd gebruikt op te ruimen, terwijl het in kwetsbaar gebied ligt.

Maar volgens de NAM is dat beleid. „De evaluatie van kleine gasvelden duurt vaak lang aangezien olie- en gasbedrijven zoals NAM ook rekening houden met eventuele prijsontwikkelingen in de toekomst”, aldus Dek. „Het kan gebeuren dat een locatie jarenlang wordt aangehouden zonder dat er iets gebeurt.” De NAM houdt locaties dus in hun bezit voor het geval ze in de toekomst wel geld op kunnen brengen.

Diesel en barium

Onduidelijk is dus nog hoeveel, maar er is sowieso diesel en barium in zee terecht gekomen. Barium is een zwaar metaal dat gevaarlijk kan zijn voor mensen. „Bij het boren wordt vaak bariumsulfaat gebruikt”, legt Henk-Jan van Dasselaar van PJ Milieu uit – een bedrijf dat gespecialiseerd is in bodemsanering. „Dat wordt gebruikt om de dichtheid van vloeistof te verhogen. In principe komt barium voor in de natuur, net als zink, maar de hoge waarden bij een boorlocatie noemt men doorgaans vervuiling. Het kan ook radio-actief zijn.” Volgens Arian van Asten, hoogleraar natuurwetenschappen aan de UvA, kan de ’verkeerde stof op de verkeerde plek in verkeerde hoeveelheden desastreuze gevolgen hebben voor het milieu’.

De NAM benadrukt dat het ’bariumsulfaat’ dat is weggespoeld niet radioactief is, maar ook dat het niet zal oplossen in water. Over de hoeveelheden zwaar metaal en diesel die in de natuur terecht zijn gekomen, kan de NAM nog niets zeggen. Boswachter van Ameland, Marjan Veenendaal, maakt zich zorgen om de natuur op het eiland. „We houden in de gaten of de vervuiling natuur gaat bedreigen, maar op dit moment kunnen we alleen afwachten en toezien.” Esmé Gerbens van de Waddenvereniging zucht. „Eerst die containers en nu dit. Het is een verschrikkelijke week voor de Wadden.”