Rechter mag op zaak ADM-krakers blijven

Voorzieningenrechter Mirjam van Walraven tijdens het kort geding dat de bewoners van het ADM-terrein hebben aangespannen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het verzoek tot wraking van de voorzieningenrechter in het kort geding over de ontruiming van het ADM-terrein in Amsterdam is afgewezen. De wrakingskamer oordeelde dat de huidige rechter Mirjam van Walraven de zaak mag behandelen. Het kort geding wordt dinsdagmiddag hervat, liet een woordvoerster van de rechtbank in Amsterdam weten.