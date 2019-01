Harbers: ’Overlastgevende asielzoekers eenvoudiger achter tralies’

Nu schrijven Europese regels nog voor dat asielzoekers alleen in aanmerking komen voor vreemdelingenbewaring (gevangenschap) als ze voldoen aan strikte criteria, waaronder zicht op uitzetting. Dat moet eenvoudiger kunnen, meldt de VVD-bewindsman. „Dit is dan ook onze inzet in de onderhandelingen in Brussel over wetgeving.”

Spuigaten uit

Als het Harbers lukt om de regels te veranderen, komt hij tegemoet aan de wens van burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en Heijmans van Weert. Zij zijn overlast door asielzoekers uit veilige landen meer dan zat. In november vroegen beide burgervaders al om de mogelijkheid om misdragende asielzoekers op een terrein te zetten waar ze niet vanaf mogen komen.

Beide steden hebben azc’s waar veel Noord-Afrikaanse asieltoeristen verblijven, jonge mannen die van lidstaat naar lidstaat door Europa reizen en de wachttijden van de asielprocedures misbruiken door gratis vakantie te vieren en op strooptocht te gaan.