Eis: cel en tbs voor nepverpleger Jeroen Bosch Ziekenhuis

Toen het aan het begin van de coronacrisis zo druk was in de ziekenhuizen, was alle hulp welkom. De 27-jarige S. solliciteerde in maart 2020 bij het ziekenhuis, loog dat hij een hbo-opleiding tot verpleger had afgerond, en kon direct aan de slag. Toen na enkele weken duidelijk werd dat hij geen enkele relevante opleiding had afgerond, is hij direct ontslagen.

„Kwetsbare patiënten dachten van hem de juiste zorg te krijgen, maar de verdachte was niets meer dan een oplichter, een charlatan”, aldus de officier van justitie.

L. benadrukte maandag, tijdens de eerste zittingsdag, dat hij nooit iemand pijn of kwaad heeft willen doen. „Ik heb nooit de intentie gehad om iemand te mishandelen.”

De rechtbank is van plan 14 april uitspraak te doen.