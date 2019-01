OM in beroep liquidatie broer kroongetuige

Shurandy S Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak tegen Shurandy S. De rechtbank legde hem donderdag twintig jaar cel op, na een eis van 28 jaar, wegens de liquidatie van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Het OM vindt dat de rechtbank er te weinig rekening heeft gehouden dat Reduan „een volstrekt onschuldig slachtoffer” was.