Weer illegale bijvoer op Oostvaardersplassen

De voerploegen, die zich hebben verenigd in Code Rood, zeggen dat bijvoeren noodzakelijk is om de grote grazers deze winter in een redelijke conditie te houden. Vorig jaar liep het bijvoeren uit op rellen. Later in het jaar heeft de provincie Flevoland nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen vastgesteld, waarin de zorg voor de grazers in de toekomst anders is geregeld. Er gaan ook 180 konikpaarden en 1830 edelherten verdwijnen uit het gebied.

Spoorlijn oversteken

Staatsbosbeheer gaat bijvoeren bij extreem winterweer of als er voedseltekort ontstaat. „Nu is er nog genoeg natuurlijk voedsel”, zegt de woordvoerder. Volgens Staatsbosbeheer ligt er ook illegaal hooi in afgesloten rustgebieden. „Daarvoor moeten de voerders een spoorlijn oversteken. Dat is altijd zeer onverstandig”, waarschuwt de dienst.

