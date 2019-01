Halsema verbaasd over slopen op ADM-terrein

De eigenaar, Chidda Vastgoed, is volgens Halsema desondanks maandagnacht meteen gaan huishouden op het terrein. „Dat is erg jammer en we hebben ons hierover erg verbaasd.” De burgemeester benadrukte dat, afgezien van de afspraak over het kunnen ophalen van de spullen, het niet is toegestaan andermans spullen te verwoesten. „Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom dat nodig was.”

Het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied werd 21 jaar geleden gekraakt. De Raad van State bepaalde vorig jaar al dat de ongeveer 130 bewoners weg moesten van het 45 hectare grote terrein. Ze hadden tot eerste kerstdag de tijd om te vertrekken, maar niet iedereen deed dat. Maandag werd de culturele vrijplaats ontruimd. Elf personen die niet uit zichzelf wilden weggaan, werden aangehouden.

Volgens Halsema is de ontruiming rustig verlopen en zijn er geen strafbare feiten geconstateerd. Over wie er uiteindelijk opdraait voor de kosten van het opruimen van het terrein, kon de burgemeester nog niets zeggen. Chidda Vastgoed liet eerder deze week weten dat er tonnen afval ligt en dat het bedrijf hiervoor de gemeente aansprakelijk stelt.