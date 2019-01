Dodelijke brand in seniorencomplex Spijkenisse

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar omdat er veel rook is vrijgekomen zijn de bewoners van het gebouw geëvacueerd. Zij worden opgevangen in een theater in de buurt van het complex.De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Later meer.

