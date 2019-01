’Verdachte jihadisten zijn gehersenspoeld’

Arnhem - De zeven terreurverdachten die in september zijn opgepakt groeiden allen op in Arnhem. Een deel van hen komt uit de wijk Presikhaaf waar ook enkele Syriëgangers woonden. De voormalig Vogelaarwijk in opbouw bestaat uit oude flats en gammele huurwoninkjes afgewisseld met fonkelnieuwe appartementencomplexen en chique ogende koophuizen. Hier werden plannen gesmeed om dood en verderf te zaaien. „Die gasten hadden overal vandaan kunnen komen.”