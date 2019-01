Stroomproblemen door sneeuwchaos Oostenrijk

Alleen al in de provincie Tirol waren 1600 huishoudens zonder stroom, in Salzburg ging het om meer dan 1200 huishoudens. Ook in Neder-Oostenrijk zaten er 900 en in Opper-Oostenrijk 600 zonder elektriciteit.

In Ennstal in Steiermark is een centrale hoogspanningslijn kapotgegaan door omgevallen bomen, meldde energiebedrijf Energie Steiermark. De bewoners van Ennstal konden via een alternatieve aansluiting toch stroom krijgen.

Bekijk ook: Bizarre beelden uit ondergesneeuwd Oostenrijk