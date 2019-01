Mogelijk aangifte tegen ADM-krakers om rookbom bij ambtswoning Halsema

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam doet als privépersoon geen aangifte tegen ex-ADM-krakers die een rookbom voor de ambtswoning hebben afgestoken. Ze laat het besluit om wel of geen aangifte te doen over aan het college. Mogelijk gaat de gemeente, en niet de burgemeester, dan aangifte doen.

Volgens Halsema was de omvang van het incident te klein om aangifte te doen, ze heeft zich dan ook ‘geen moment bedreigd gevoeld’. De politie kwam wel in actie, maar er was geen sprake van een ‘heterdaadsituatie’, aldus de burgemeester. Daarom is ook niemand aangehouden.

Het niet doen van aangifte wekte verbazing bij VVD, Forum voor Democratie en het CDA, die vinden dat de burgemeester wel aangifte zou moeten doen. VVD-leider Eric van der Burg vroeg zich af of Halsema dat standpunt om geen aangifte te doen bij een strafbaar feit ook uitdraagt als anderen in de stad te maken krijgen met dergelijke voorvallen. Volgens Halsema is dat niet het geval. Later kwam de burgemeester terug op haar woorden en zei dat de beslissing om wel of geen aangifte te doen aan het college wordt overgelaten.

Halsema stelt ‘heel tevreden’ te zijn geweest over de ontruiming van afgelopen maandag, waar zo’n vijftig achtergebleven krakers werden verwijderd, temeer omdat die ‘volstrekt vreedzaam’ is verlopen.

Kostentwist

Wel werden elf krakers opgepakt wegens het niet voldoen aan de vordering te vertrekken. Zij worden door het Openbaar Ministerie vervolgd. Halsema zegt ‘daar waar mogelijk’ de kosten die gemaakt moeten worden voor het schoonmaken van het terrein te gaan verhalen op de krakers. Er is overigens nog een twist tussen de gemeente en de eigenaren van het terrein over wie de kosten gaat dragen. Volgens Halsema hebben de eigenaren, tegen de afspraken in, persoonlijke eigendommen van de krakers vernield door op maandagavond al met machines de achtergebleven caravans, hutten en krotten plat te drukken. Halsema gaf aan dat ze niet begrijpt waarom dat is gebeurd.

De eigenaren stellen echter dat zij herkraak moesten voorkomen en de politie rond 17.00 uur massaal vertrok omdat het terrein was overgedragen aan de eigenaren. Het 43 hectare grote gebied wordt nog altijd door particuliere beveiligers bewaakt. Dat blijkt nodig, aldus een woordvoerder van de eigenaren donderdag. “Nog iedere nacht worden pogingen tot insluiping geconstateerd”, zegt hij. Ook vandaag hadden krakers de mogelijkheid hun persoonlijke eigendommen op te halen.

Molotovcocktails

Halsema refereerde in het debat ook aan een foto die gepubliceerd is van molotovcocktails die de eigenaar van het ADM-terrein aantrof. De eigenaar meldde ook dat in een van de ruimtes waar geen licht was visdraden op keelhoogte zijn gespannen en spijkers uit de grond staken. Halsema houdt vol dat er “geen aanwijzingen zijn gevonden voor molotovcocktails, visdraden of gasflessen” op het ADM-terrein. De eigenaren van het terrein laten aan De Telegraaf echter weten dat niet alleen de deurwaarder van Chidda, maar ook de deurwaarder van de gemeente Amsterdam de flessen, die volgens de eigenaren bovendien vloeistoffen bevatten, hebben aangetroffen. Dit zou bovendien in de rapportage van beide deurwaarders zijn opgenomen. Politiecommissaris Aalbersberg zei dat agenten de objecten niet heeft aangetroffen, omdat niet alle panden zijn doorzocht. De politie was op het ADM-terrein alleen aanwezig zijn om de handhavers van de gemeente te ondersteunen.

Overigens hebben de krakers van het ADM-terrein zelf nog een kort geding lopen tegen de gemeente en de Nederlandse Staat. Zij willen terug naar het terrein totdat een mensenrechtencommissie van de VN uitspraak heeft gedaan. Die zaak gaat, omdat de krakers de rechter hadden gewraakt, komende dinsdag pas verder.