Indiaas dorp rouwt om vegetarische krokodil

Mohtara Chhattisgarh - Het Indiase dorp Mohtara Chhattisgarh is in diepe rouw gedompeld na het overlijden van de krokodil Gangaram. De krokodil zwom naar verluidt met de dorpskinderen. Volgens de dorpsbewoners was de naar schatting 130-jarige krokodil een vriendelijk en heilig dier.