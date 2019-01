Gevoelige nederlaag voor het OM

Twintig jaar gevangenisstraf kreeg Shurandy S., terwijl het Openbaar Ministerie 28 jaar had geëist. Die eis was inderdaad veel hoger dan de vijftien à twintig jaar die normaal wordt gevraagd bij een enkelvoudige moord. Maar dit was dan ook niet zomaar een moord.

Het ging hier om de broer van de man die net enkele dagen eerder door het Openbaar Ministerie was gepresenteerd als de nieuwe kroongetuige. De broer van de man die, zoals De Telegraaf meldde, inmiddels verklaringen heeft afgelegd over twaalf moorden in het criminele circuit. De broer van een man dus die voor justitie van cruciale betekenis is om een reeks ernstige misdrijven te kunnen oplossen.

Bekijk ook: OM in beroep liquidatie broer kroongetuige

Niet voor niets betitelde het OM de moord eerder als een rechtstreekse aanval op de rechtsstaat. Duidelijk gericht op het intimideren van mensen die overwegen om over te lopen naar justitie. De waarschuwing is duidelijk: ’Praat met justitie, en je geliefden gaan eraan’.

De boodschap die de rechtbank naar het criminele circuit zendt met dit vonnis is ook duidelijk: ga vooral door met het inhuren van zwakke persoonlijkheden die zich makkelijk onder druk laten zetten om je vuile klussen op te knappen. Shurandy S. zei het immers zelf al: nee zeggen was geen optie. En laat je schutters vooral in het ongewisse over wie hun doelwit is, want dat scheelt in de straf.

In vrijwel alle liquidatiezaken blijkt het voor het OM hondsmoeilijk om bewijzen te verzamelen tegen de grote jongens achter zware misdrijven. De uitvoerders die worden ingehuurd en berecht, blijken altijd banger te zijn voor hun opdrachtgevers, dan voor justitie. Meestal beroepen ze zich op hun zwijgrecht. Nooit onthullen ze de naam van hun bazen. En dat zal niet veranderen door dit soort vonnissen.