Roemeense pinrovers trekken diep spoor van leed: ’Buitengewoon brutale boevenbende’

Scherm altijd goed de pincode af, om pottenkijkers buitenspel te zetten. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Tegen drie leden van een Roemeense roversbende (19, 24, en 30 jaar oud) werden vrijdag in de rechtbank van Den Bosch forse straffen geëist van respectievelijk 114, 38 en 72 maanden gevangenisstraf. Het drietal was volgens het OM in het voorjaar en de zomer van 2019 betrokken bij in totaal 23 diefstallen van slachtoffers van gemiddeld 75 jaar bij Rabobank-pinautomaten in Oost-Nederland, Brabant en Limburg.