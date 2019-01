Gillian Anderson neurotische ’Goedele’ in nieuwe Netflix-comedy

Jean (Gillian Anderson, r.) drijft haar zoon Otis (Asa Butterfield) geregeld tot wanhoop met haar seksuele opvoeding. Ⓒ Sam Taylor/Netflix

Waar wil je het als tiener bij uitstek niet over hebben met je ouders? Seks natuurlijk. Niet over je eigen vorderingen op dat gebied en evenmin over wat zij in bed uitspoken. Het zit Otis uit de nieuwe Netflix-serie Sex education wat dat betreft nogal tegen: zijn moeder Jean (Gillian Anderson) is een soort Goedele Liekens en daarnaast nogal losbandig.