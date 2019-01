Maaltijdbezorger (15) overleden na zware aanrijding

De school waar de jongen op zit, Academie Tien, heeft de leerlingen in een brief op de hoogte gesteld van het overlijden, meldt RTV Utrecht. Hij is in het ziekenhuis overleden. Er is een herdenkingsplek ingericht op de Utrechtse school. Scholieren kunnen daar hun medeleven en herinneringen delen in een boek dat aan de ouders wordt gegeven.

De betrokken automobilist (21) uit Breukelen is aangehouden en uit voorzorg verhoord door de politie. Hij zou geen verdachte zijn.

Volvo

Door de aanrijding brak de fiets compleet in tweeën. Het ongeval gebeurde woensdagavond op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht Zuilen. Vermoedelijk wilde de fietser tussen twee geparkeerde auto’s de weg oversteken maar zag daarbij een aankomende Volvo over het hoofd. Die kwam in volle vaart aanrijden en wist de jongen niet meer te ontwijken. De fietser werd geschept.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

